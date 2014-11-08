السيسي لرئيس وزراء اليونان: حرية العبادة الدينية حق تكفله الدولة المصرية للجميع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله اليوم لرئيس الوزراء اليونانى أنتونيس ساماراس ، أن حرية العبادة وحماية الأماكن الدينية حق تكفله الدولة المصرية لكافة المقيمين على أراضيها ، ومن هنا تأتي الرعاية المصرية للجالية اليونانية وللممتلكات اليونانية في مصر ، ومن بينها دير سانت كاثرين.

وأضاف أنه في سبيل تحقيق وكفالة حرية العقيدة والعبادة للجميع كأحد الأهداف الهامة ، فإن مصر تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة الإرهاب الذي بات يهدد المنطقة بأسرها ، مشيدا بدور دولة اليونان الصديقة في إيضاح حقيقة المواقف المصرية إزاء مختلف القضايا الهامة ، وفي مقدمتها الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الصدد ، معربا عن تطلع مصر إلى مزيد من التعاون مع دولة اليونان في المحافل الدولية ، ولا سيما في إطار الاتحاد الأوروبي ، لشرح المواقف المصرية .

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،أن الرئيس السيسى قد أولى اهتماماً خاصاً بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي ، وفي ضوء سابق خبرة اليونان في مواجهة الأزمات الاقتصادية وسبل التغلب عليها ، منوهاً إلى تطلع مصر لدعم الأصدقاء الأوروبيين للاقتصاد المصري ، ودعوتهم للمساهمة في الاستثمارات المباشرة والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير 2015.

وأوضح أنه على الصعيد الإقليمي ، أكد الرئيس على أهمية دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار ، ولاسيما في دول المنطقة المتوسطية ، وفي مقدمتها ليبيا ، حيث توافقت الرؤى على ضرورة امتناع كافة الأطراف الإقليمية عن تأجيج الصراع أو تمويل الإرهاب ودعم القوى المتطرفة ، كما أكد الرئيس على ضرورة مكافحة الإرهاب من خلال منظور شامل يضم الابعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ولا يقتصر على المواجهات الأمنية والعسكرية فقط.

> ومن جانبه ، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن سعادته بالتواجد في مصر والالتقاء بالرئيس لعقد مباحثات هامة بالنسبة لكلا البلدين ، معربا عن عميق شكره وتقديره للتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية ، منوها إلى الجهود التي تبذل للحفاظ على الممتلكات اليونانية في مصر وما تحظى به الجالية اليونانية المقيمة في مصر من رعاية واهتمام بالغ ، وحرص بلاده على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأكد رئيس وزراء اليونان على اهتمام بلاده بدعم التجارة والاستثمار في مصر ، حيث تعد اليونان خامس أكبر مستثمر في مصر ، منوها إلى المباحثات التي تم إجراؤها مع وزارة التجارة والصناعة المصرية في هذا الشأن ودراسة ربط ميناء “بيريه اليوناني” بميناء الإسكندرية وقناة السويس لتعزيز التجارة البينية وحركة الملاحة البحرية.

> حضر المباحثات أعضاء وفدي البلدين ، حيث شارك من الجانب المصري كل من منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و سامح شكري وزير الخارجية.

أ ش أ