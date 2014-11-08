أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحارس الشخصي السابق لزعيم كوريا الشمالية الراحل يحذر من خطورة الزعيم الحالي

Google+ Print
الحارس الشخصي السابق لزعيم كوريا الشمالية الراحل يحذر من خطورة الزعيم الحالي الحارس الشخصي السابق لزعيم كوريا الشمالية الراحل يحذر من خطورة الزعيم الحالي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج

حذر لي يونج جوك الحارس السابق لزعيم كوريا الشمالية الراحل كيم يونج إيل من أن ولده الزعيم الحالي كيم يونج أون قد يكون أكثر وحشية من والده.
> وقال جوك في تصريحات أوردتها صحيفة “التلجراف” في نسختها الإلكترونية اليوم السبت ، إن زعيم كوريا الشمالية الحالي والذي أصبح القائد الأعلى للبلاد في ديسمبر من عام 2011 ، خلق ولاء “وهميا” قائما على “الخوف” .

وأوضح جوك – الذي فر من كوريا الشمالية قبل تنصيب “أون” – أن زعيم كوريا الشمالية قام بقتل زوج عمته الأمر الذي لم يستطع والده القيام به.
> وقام جوك – خلال مقابلة مع قناة إخبارية – برسم صورة بيانية للنظام الكوري الشمالي تكشف أوامر الإعدام من قبل النظام بسبب تجاوزات طفيفة ، حيث تم ارسال أحد كبار المساعدين للزعيم ليموت في معسكر تجميع بداعي استخدامه مطفاة سجائر الزعيم ، وأشار إلى أنه كان الحارس الشخصي لزعيم كوريا الشمالية السابق لفترة بلغت 10 سنوات ، وترك منصبه قبل تولي كيم يونج إيل للسلطة في 1994.
> وكغيره من الحراس الشخصيين ، أفاد جوك بأنه مر على تدريبات بدنية وذهنية قاسية للتأكد من أنه على مستوى المهمة.
> وأشارت الصحيفة إلى أن جوك قام بأول محاولة للهروب في عام 1994 ، ولكن ألقي القبض عليه وارسل إلى معسكر سجن يودوك السياسي ، في نهاية المطاف قام بمحاولة هروب ناجحة ، وانضم إلى ما يقدر بنحو 25 ألفا من المنشقين في كوريا الجنوبية ليصبح مزارعا وناقدا في وسائل الاعلام في نهاية المطاف.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا