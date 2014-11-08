5 تقنيات للعناية بفرش المكياج

إنّ المفتاح الأول للحصول على ماكياج أنيق خالٍ من العيوب لا يكمن في التطبيق وإنما في فرش الماكياج المستخدمة، ولذلك فإنّ فنانة المكياج العالمية Kimberley Bosso توصي كل سيدة بضرورة الحصول على ثمانية أنواع مختلفة من فرش المكياج، مع اتباع هذه التكتيكات الخمسة لجعل هذه الفرش تدوم أطول فترة ممكنة.

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1.غسل الفرش بانتظام:

على كل سيدة أن تهتم بغسل فرش الماكياج الخاصة بها مرة على الأقل كل شهر، كما يجب تنظيفها أيضًا بعد شرائها مباشرة وقبل استخدامها، وذلك لضمان إزالة المواد الكيميائية المتواجدة على الفرش لحفظها.

ولغسل الفرش بأفضل طريقة عليك مراعاة نوعية الفرش أولًا، فإذا كانت فرش الماكياج الخاصة بك من الشعر الطبيعي فعليك حينها أن تقومي بتنظيفها باستخدام شامبو الأطفال، أما إذا كانت الفرش من الشعر الاصطناعي فيمكنك غسلها بالصابون السائل العادي.

2.التخزين الجيد:

بعد الاهتمام بفرش الماكياج وغسلها عليك السماح لها بالتعرض للهواء حتى تجف، ابقيها في فنجان مع ترك الشعيرات لأعلى في مكان مفتوح ولكن بعيدًا عن أشعة الشمس والأتربة. وبعد التأكد من جفافها يمكنك إدخالها إلى الخزانة ولكن مع إبقاء الشعيرات مرفوعة لأعلى داخل الفنجان حتى تكون قادرة على التنفس.

3.استخدام الفرشاة المناسبة مع المنتج المناسب:

ينبغي استخدام فرش المكياج المصنوعة من الشعر الطبيعي مع مستحضرات المكياج ذات الصيغة الجافة كالمساحيق، وعلى العكس ينبغي استخدام فرش المكياج ذات الشعيرات الاصطناعية مع السوائل.

4.تجنبي العنف في تطبيق الماكياج:

من الضروري أن تتم عملية تطبيق المكياج بيدين خفيفتين غير عنيفتين لتضمني إطلالة أروع، أما إذا كنت قاسية في تطبيق المكياج فإنّ شعيرات الفرشاة قد تنحني على ملامح وجهك وتلطخ الماكياج، بالإضافة إلى إمكانية تساقط بعض شعيرات الفرشاة على البشرة، فضلًا عن التفاوت الذي يمكنه أن يحدث في كمية مستحضرات التجميل الموزعة على البشرة.

5.اعتمدي على الفرش الاصطناعية:

عادة ما تستمر الفرش الاصطناعية مدة أطول من الفرش ذات الشعيرات الطبيعية، ومن ناحية أخرى، تساهم المواد التي تصنع منها الشعيرات الصناعية كالنايلون والتاكلون في التعامل مع مستحضرات التجميل بمرونة أكبر، فضلًا عن مقاومتها الكبيرة للتكسر أو التساقط.

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