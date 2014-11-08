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بالصور.. هطول أمطار على بعض مناطق الدولة

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هطلت صباح اليوم أمطار الخير  خفيفة ومتوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق في الدولة، ما أدى إلى تجمع خفيف للمياه في العين والفجيرة ، وجريان بعض الاودية في منطقة الرحبه شمال ورأس الخيمة.


> وقال المركز الوطني للأصاد على حسابة في "تويتر" ان مطار خفيفة إلى متوسطة هطلت على بعض المناطق الغربية وطريق ابوظبي العين وبعض ضواحي أبوطبي.


> واكد  المركز على تحذيراته السابقة بعدم ارتياد البحر نظراً لإضطرابه في الخليج العربي وفي بحر عمان ..مشيراً الى ان أعلى ارتفاع للموج تصل حالياً في الخليج العربي من 7 إلى 12 قدم.

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