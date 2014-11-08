الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 23000 ميجاوات ولا تخفيف للأحمال

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت يبلغ 23000 ميجاوات ، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال بالفصل الاجباري أمس الجمعة.
> ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى العاشرة صباحا.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك ، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك ، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
ومن جانبها تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ