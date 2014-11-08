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الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 23000 ميجاوات ولا تخفيف للأحمال

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الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 23000 ميجاوات ولا تخفيف للأحمال الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 23000 ميجاوات ولا تخفيف للأحمال

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن ‏حالة الشبكة أن ‏الحمل الأقصى المتوقع ‏اليوم السبت يبلغ 23000 ميجاوات ، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال بالفصل ‏الاجباري أمس الجمعة. ‏‎
> ‏ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ ‏منتصف الليل ‏‏‏وبداية اليوم حتى العاشرة صباحا.‏‎

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد ‏الاستهلاك ، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين ‏للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك ، ‏أما اللون ‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏‏اللازمة.‏‎

ومن جانبها تناشد الشركة القابضة لكهرباء جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏‏‏‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد ‏يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎‏ ‏‎

أ ش أ

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