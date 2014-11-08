بالصور.. الورشة التدريبية للمتسابقين المتأهلين لـ “شباب بره الصندوق لمصر بره الصندوق”

عقدت، أمس الجمعة، الورشة التدريبية للمتسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية لمسابقة “شباب بره الصندوق لمصر بره الصندوق” بمبنى الجريك كامبس في الجامعة الأمريكية، بحضور مدربين المتسابقين وخبراء في تخصصات مختلفة لمساعدة الشباب في مشاريعهم وتوجيههم.

وشارك فى الندوة رشا الشامي رئيس التحرير التنفيذي لوكالة أنباء أونا ومدرب وخبير بالإعلام، المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة زيزينيا- العاشر للتنمية والإستثمار العقاري وخبير ومدرب بالهندسة، الدكتور شريف الجوهري مدير وحدة الدعم الفني وتنمية القدرات بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، إسماعيل عبد الحميد ممثل لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، خليل شعت مستشار محافظ القاهرة لشؤون العشوائيات، نهال صلاح مستشار التسويق ومدرب للإبداع، عمار الكيلاني خبير التصوير ومدرب للإبداع، محمد جاد الله خبير بالسياحة و خبير فى حوار الحضارات ، هشام سامي مدرب وخبير بالتصميم، أحمد شلبي دكتور بهندسة عين شمس، ايمن سعيد خبير بريادة الأعمال.