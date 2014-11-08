الأمن العام يضبط 80 قطعة سلاح و186 قضية مخدرات وينفذ 11969 حكماً قضائياً

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، من ضبط 80 قطعة سلاح نارى، و186 قضية مخدرات، وتنفيذ 11969 حكم قضائى متنوع وإعادة 8 سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك خلال يوم 7 نوفمبر الجارى.

يأتى هذا فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء : تم ضبط 82 قطعة سلاح نارى عبارة عن:

مدفع متعدد .

> ( 22 ) بنادق آلية .

> ( 2 ) بندقية F.N .

> ( 14 ) بندقية خرطوش .

> ( 9 ) طبنجة .

> ( 34 ) فرد محلى الصنع .

> ( 2171 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

> ضبط ( 210 ) قطعة سلاح أبيض .

> فى مجال ضبط قضايا المخدرات : تم ضبط ( 186 ) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى:

> كمية من مخدر البانجو وزنت ( 282,395 كيلو جرام ) .

> مزرعة منزرعة بمساحة فدانين منزرعة بنبات البانجو المخدر .

> كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,466 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الهيروين وزنت (865 جرام ) .

> كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام ) .

> ( 62327 ) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : تم ضبط ( 3 ) تشكيلات عصابية ضموا ( 9 ) متهمين إرتكبوا حوادث سرقة متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط متهمان هاربان من حجز أحد المراكز.

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة : تم ضبط ( 61 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تم تنفيذ 11969 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى :

> ( 67 ) حكم جناية .

> ( 6092 ) حكم حبس جزئى .

> ( 1231 ) حكم حبس مستأنف .

> ( 3516 ) حكم غرامة .

> ( 1063 ) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة : تم ضبط 466 دراجة بخارية مخالفة.

فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها : تم ضبط ( 8 ) سيارات مُبلغ بسرقتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.