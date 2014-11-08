ضبط عامل بـ”أوقاف سوهاج” بتهة حيازة ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط عامل يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته ربع كيلو حشيش.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المدعو/ أبو زيد فتح الله السمان أبو زيد 36 سنة عامل بمديرية أوقاف سوهاج ومقيم أولاد حمزه – مركز العسيرات بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المذكور حيث تم ضبطه بحيازته (26 قطعه من ماده داكنة اللون تشتبه أن تكون لمخدر الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جرام ،و مبلغ مالى خمسمائة وعشرون جنيهاً ،و هاتف محمول بالشريحة الخاصة به) ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2511 إدارى مركز العسيرات وجاري العرض علي النيابة لتباشر التحقيق .