أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط عامل بـ”أوقاف سوهاج” بتهة حيازة ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش

Google+ Print
ضبط عامل بـ”أوقاف سوهاج” بتهة حيازة ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش ضبط عامل بـ”أوقاف سوهاج” بتهة حيازة ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش

قطع من مخدر الحشيش -أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط عامل يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته ربع كيلو حشيش.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المدعو/ أبو زيد فتح الله السمان أبو زيد 36 سنة عامل بمديرية أوقاف سوهاج ومقيم أولاد حمزه – مركز العسيرات بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المذكور حيث تم ضبطه بحيازته (26 قطعه من ماده داكنة اللون تشتبه أن تكون لمخدر الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جرام ،و مبلغ مالى خمسمائة وعشرون جنيهاً ،و هاتف محمول بالشريحة الخاصة به) ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2511 إدارى مركز العسيرات وجاري العرض علي النيابة لتباشر التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا