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والدة ريحانة الإيرانية تنشر رسالة ابنتها بخط يدها قبل إعدامها 25 أكتوبر الماضى

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ريحانة جباري

ريحانة جباري

قامت شعلة باكيرفان، والدة ريحانة جباري، بنشر صورة على حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، تضمنت خطابا من ابنتها إليها، قبل أن تقوم السلطات الإيرانية بإعدامها.

وتضمنت الرسالة مجموعة من الكلمات التي عبرت بها عن شعورها إزاء ما هي فيه، وقالت مخاطبة أمها: “عشقي.. فكرت كثيرا في الموت.. ووجدت أنه ليس في الإعدام ولا السجن، فربما يفقد المرء أشياء قيمة ولا تراها عيناه مرة ثانية، أما الأشياء الأخرى التي كانت محجوبة عن النظر فتتجلى بوضوح”.

يُذكر أن ريحانة جباري، 26 عاما، أُعدمت شنقا يوم 25 أكتوبر الماضي، على خلفية قتلها الجراح مرتضى عبد العلي سربندي، الموظف السابق في وزارة الاستخبارات، في يوليو 2007، فيما أكدت ريحانة أنها قتلته دفاعا عن شرفها بعد اعتدائه عليها، ولم تأخذ المحكمة بأقوالها.

 

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