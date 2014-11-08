الوطن يشيع ضحايا الجريمة الإرهابية في «الدالوة»

الأحساء - صالح المحيسن وسليم القطان تصوير - زكريا العليوي

شارك أكثر من 70 ألف مواطن من الأحساء ومن مناطق المملكة المختلفة بمختلف مذاهبهم يوم أمس الجمعة في تشييع جثامين 8 شباب قضوا في الحادث الإرهابي في قرية الدالوة مساء الإثنين الماضي.

وأمّ المصلين سماحة السيد علي الناصر السلمان بمشاركة السيد منير الخباز وحشد من العلماء، وأكد السيد علي في كلمة تأبينية قبل أداء الصلاة على نبذ جميع أبناء الوطن للإرهاب وفكره المتطرف والاساءة للوطن، وشدد على اعتزاز الجميع بهذا الوطن وخدمته، وذكر بمبايعة أهل الأحساء للملك عبدالعزيز – يرحمه الله – وأنهم لم يجروا سيفاً في وجهه في صورة تعكس حبهم وانتماءهم لوطنهم، وأعاد التأكيد على اعتزاز الجميع بالدولة وقيادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله -، وما تقوم به الدولة من تحقيق للأمن وحفظه، لافتاً إلى أننا جميعاً ننعم بظله ونعمته، وكيف أن الجميع يتعايش بأمن وسلام، واستنكر السيد علي هذا العمل الإجرامي الذي أودى بحياة هؤلاء الأبرياء وأنه دخيل على المجتمع الأحسائي الذي لم يعرف هذا النوع من الأعمال، وأهاب على أن يشدوا بأيديهم في وجه الإرهابيين، وناشد الجميع بأن يعطوا الوجه المشرق دولتنا -رعاها الله- واصفاً إياها بدولة المؤمنين، مشدداً على أن الخطر سيكون أثره على الجميع، وحذر من بعض وسائل الإعلام التي تزرع الكراهية وتسبب الشحن الطائفي، وختم بالدعاء بأن يحفظ الله لنا مليكنا ووطننا من كل سوء.

وحملت نعوش الشهداء التي لفت براية التوحيد، حملت على سيارات وحولهم المشيعين الذي رددوا بصوت واحد هتافات وطنية وتعزز اللحمة بين شرائح المجتمع، وسارت بهم نحو مقبرة الدالوة التي احتضنت أجسادهم الطاهرة، فيما كان للتواجد الأمني المكثف من دوريات أمنية ومرور بإشراف مدير شرطة المحافظة اللواء ابراهيم القحطاني ومساعده العميد فهد زيد المطيري وإسعاف الصحة ورجال الاسعاف ومئات المتطوعين والأطباء، ساهم كل ذلك في خروج التشييع بمظهر راق جداً انعكس أثره على الحضور من المسؤولين والمواطنين.

مشاهد من التشييع:

-ردد المشيعون معاً معاً ضد الؤرهاب.. شيعة وسنة كلنا أحباب

- كما رددوا ؤخوان سنة وشيعة.. هذا الوطن مانبيعه

-شهد التشييع حالات ؤغماء من بعض أقارب الشهداء

-حملت صور شهداء الواجب من رجال الأمن وصور شهداء الدالوة في لوحة واحدة

-رغم جسامة الحادثة الإجرامية إلا أن الارتياح بدا على الجميع لانعكاسها في زيادة اللحمة الوطنية

-تسابق من المتطوعين من العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين لخدمة المشيعين الذي تعرضوا لإغماء أو إجهاد.