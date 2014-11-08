منصور بن متعب يستمع لمطالب أهالي عسير ويلتقي بلدي أبها

أبها - يحيى الشبرقي وسلطان الأحمري تصوير - فهد الفيفي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمس الأول أهالي منطقة عسير وذلك بالساحة الشعبية بأبها ضمن زيارته التفقدية للمنطقة، حيث استمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى بحث القضايا المشتركة التي تهم الوطن والمواطن. كما التقى سمو الأمير منصور بن متعب أعضاء المجالس البلدية في المنطقة، في اجتماع أوضح خلاله الأهداف المرجوة من اللقاء من خلال البحث والمشاركة فيما يهم أمور المواطنين، حاثا الجميع على العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق ما يرضي الله -عز وجل- ثم ما يرضي المواطن، من خلال عقد اللقاءات المشتركة والتباحث للوصول إلى ما يمكن تحقيقه وعمله باتخاذ جميع السبل لإيصال المتطلبات وجميع الخدمات البلدية إلى كل مواطن في أرجاء المملكة، وتفعيل أدوار المجالس البلدية التي أنشئت من أجلها. وحول الطرح الذي تقدم به أعضاء المجالس البلدية فيما يخص عملية إحياء الأراضي والأملاك. أكد سموه: "أنه تم تشكيل قائمة في هيئة الخبراء لدراسة هذا الشأن بكامل أبعاده، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، مؤكداً إلى أن الوزارة ستكون عوناً ومعيناً فيما يخدم المواطن والصالح العام".

وأبان سموه أن الوزارة تعمل على التخطيط والمتابعة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية، ووكالة التخطيط والبرامج لتنفيذ ومتابعة المشروعات، مشيراً إلى أن ما نسبته 70% من أسباب تعطل المشروعات يعود للمقاولين المنفذين، فيما تتحمل الأمانات والوزارة ما نسبته 25% وتتحمل الجهات الأخرى ما نسبته 5% من أسباب تعثر المشروعات. وفي نهاية اللقاء عقد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية مؤتمراً صحفياً أجاب خلاله على أسئلة الصحفيين، حيث أكد على أن اللقاءات التي عقدها مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومع رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية قد أثمرت بالعديد من التوصيات التي تصب في صالح الوطن والمواطن. وقال سموّه: "إن ما شاهدناه ولمسناه وتم عمله وسيتم عمله -إن شاء الله- من وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية في المنطقة وتشييد مشروعات أخرى، وما تم وضعه من خطط مستقبلية، التي ستنفذ في المنطقة، ستسهم في مواكبة التطورات والنهضة التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر، وأن ما شاهدناه ووقفنا عليه يوحي بتقدم وتطور ملموس رغم التحديات والصعوبات، التي تواجهها الوزارة لتحقيق رؤيتها ضمن منهجية ومبادئ ستحقق ما يرضي الله اولاً ثم ولاة الأمر والمواطنين. وأضاف سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن العمل والعطاء لا زال مستمراً، رغم التحديات والمعاناة في تأخير بعض المشروعات، مشيراً إلى أن ما نسبته 60 % من المشروعات نفذت، فيما أخرى لا تزال تحت التنفيذ.