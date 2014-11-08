أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

منصور بن متعب يستمع لمطالب أهالي عسير ويلتقي بلدي أبها

Google+ Print
منصور بن متعب يستمع لمطالب أهالي عسير ويلتقي بلدي أبها منصور بن متعب يستمع لمطالب أهالي عسير ويلتقي بلدي أبها
821321126538.jpg

الأمير منصور بن متعب يلتقي أهالي عسير

أبها - يحيى الشبرقي وسلطان الأحمري تصوير - فهد الفيفي

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمس الأول أهالي منطقة عسير وذلك بالساحة الشعبية بأبها ضمن زيارته التفقدية للمنطقة، حيث استمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى بحث القضايا المشتركة التي تهم الوطن والمواطن. كما التقى سمو الأمير منصور بن متعب أعضاء المجالس البلدية في المنطقة، في اجتماع أوضح خلاله الأهداف المرجوة من اللقاء من خلال البحث والمشاركة فيما يهم أمور المواطنين، حاثا الجميع على العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق ما يرضي الله -عز وجل- ثم ما يرضي المواطن، من خلال عقد اللقاءات المشتركة والتباحث للوصول إلى ما يمكن تحقيقه وعمله باتخاذ جميع السبل لإيصال المتطلبات وجميع الخدمات البلدية إلى كل مواطن في أرجاء المملكة، وتفعيل أدوار المجالس البلدية التي أنشئت من أجلها. وحول الطرح الذي تقدم به أعضاء المجالس البلدية فيما يخص عملية إحياء الأراضي والأملاك. أكد سموه: "أنه تم تشكيل قائمة في هيئة الخبراء لدراسة هذا الشأن بكامل أبعاده، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، مؤكداً إلى أن الوزارة ستكون عوناً ومعيناً فيما يخدم المواطن والصالح العام".

وأبان سموه أن الوزارة تعمل على التخطيط والمتابعة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية، ووكالة التخطيط والبرامج لتنفيذ ومتابعة المشروعات، مشيراً إلى أن ما نسبته 70% من أسباب تعطل المشروعات يعود للمقاولين المنفذين، فيما تتحمل الأمانات والوزارة ما نسبته 25% وتتحمل الجهات الأخرى ما نسبته 5% من أسباب تعثر المشروعات. وفي نهاية اللقاء عقد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية مؤتمراً صحفياً أجاب خلاله على أسئلة الصحفيين، حيث أكد على أن اللقاءات التي عقدها مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومع رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية قد أثمرت بالعديد من التوصيات التي تصب في صالح الوطن والمواطن. وقال سموّه: "إن ما شاهدناه ولمسناه وتم عمله وسيتم عمله -إن شاء الله- من وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية في المنطقة وتشييد مشروعات أخرى، وما تم وضعه من خطط مستقبلية، التي ستنفذ في المنطقة، ستسهم في مواكبة التطورات والنهضة التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر، وأن ما شاهدناه ووقفنا عليه يوحي بتقدم وتطور ملموس رغم التحديات والصعوبات، التي تواجهها الوزارة لتحقيق رؤيتها ضمن منهجية ومبادئ ستحقق ما يرضي الله اولاً ثم ولاة الأمر والمواطنين. وأضاف سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن العمل والعطاء لا زال مستمراً، رغم التحديات والمعاناة في تأخير بعض المشروعات، مشيراً إلى أن ما نسبته 60 % من المشروعات نفذت، فيما أخرى لا تزال تحت التنفيذ.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية