جامعة الملك سعود تحتل المرتبة الأولى عربياً

كشفت "يو.إس. نيوز آند وورلد ريبورت"، - المؤسسة الرئدة في توفير التحليلات والتصنيفات التعليمية والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، عن الإصدار الأول من تصنيفات أفضل جامعات المنطقة العربية وذلك خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم 'وايز' الذي انطلقت أعمال جلساته في الدوحة الثلاثاء وتختتم اليوم 'الخميس'، وجاءت ثلاث جامعات سعودية في مقدمة التصنيف حيث حلت جامعة الملك سعود في المرتبة الأولى، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيافي المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فيما جاءت جامعة القاهرة المصرية في المرتبة الرابعة، تلتها في المرتبة الخامسة الجامعة الأمريكية في بيروت.

وبحسب ما نقلته وكالة "بث" للأنباء من المؤتمر في الدوحة؛ أن تصنيفات "يو.إس. نيوز" لأفضل جامعات المنطقة العربية لعام 2015 م، هي أكثر منصات التقييم شمولية حول مؤسسات التعليم العالي في المنطقة، مما يسمح للطلاب وأولياء أمورهم إجراء مقارنات دقيقة فيما بين تلك المؤسسات التعليمية. وتشتمل التصنيفات 10 جامعات في10 دول، بالإضافة إلى تصنيفات منفصلة في 10 مجالات تشمل التخصصات الرئيسية مثل علوم الهندسة، والطب، والرياضيات،ولكمبيوتر والعلوم الاجتماعية.

ومنذ 10 أعوام تساعد تصنيفات "يو.إس. نيوز" الطلاب على تحديد واختيار ما يناسبهم من أفضل جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. وحول ذلك قال با ريان كيلي، محرر ومدير المحتوى في "يو.إس. نيوز": "نحرص على توفير موارد تتيح للطلاب وأولياء الأمور فهم خياراتهم التعليمية، لذلك نقدم للمجتمع

الجامعي في المنطقة العربية مستويات الالتزام والدقة ذاتها التي تتمتع بهما الدارسة في الولايات المتحدة الأمريكية".