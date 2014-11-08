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مستشفى قوى الأمن بالرياض يطلق مشروع «التوافق الدوائي الإلكتروني»

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مستشفى قوى الأمن بالرياض يطلق مشروع «التوافق الدوائي الإلكتروني» مستشفى قوى الأمن بالرياض يطلق مشروع «التوافق الدوائي الإلكتروني»

    بدأت الإدارة الطبية وإدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى قوى الأمن بالرياض  تطبيق "التوافق الدوائي الإلكتروني" (e.Med-Rec)،  الموجه للأطباء والصيادلة والتمريض داخل المستشفى. ويتيح المشروع مراجعة التاريخ الدوائي الدقيق للمرضى المنومين، من خلال مراجعة قائمة الأدوية التي يأخذها المريض قبل دخوله للمستشفى مع ما يتم صرفه بعد  التنويم، وذلك من خلال الملفات الطبية الإلكترونية ومايخبر به المريض طبيبه المعالج عند الدخول.

وأوضح الدكتور صالح عبدالرحمن الموسى، استشاري صيدلي بإدارة الخدمات الصيدلانية، أن التوافق الدوائي الإلكتروني يعتبر ركيزة اساسية في الحرص على سلامة المريض، وهو  مواكب ومتسق مع  توجهات إدارة المستشفى في توفير تطبيقات الصحة الإلكترونية. والمشروع  يمكن الطبيب من مراجعة السجل الطبي والدوائي للمريض لصرف العلاج الصحيح بعيداً عن التعارض والاختلاف الدوائي ومايتوافق مع الحالة الصحية لكل مريض، و يساعد على تقليص الأخطاء الدوائية والاثار الجانبية والحد من التفاعلات الدوائية التي لها تأثير سلبي على صحة الانسان،  وتوفير الجهد الحد من الاسراف في صرف الدواء.

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