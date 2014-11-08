ضبط 86 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية بقنا

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 86 ألف قرص مخدر وجنسى داخل صيدلية بقرية المحروسة بمركز قنا.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، قد تلقى اخطارًا بضبط كمية من الأقراص المخدرة بمركز قنا.

كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث المركز بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات من ضبط “محمد .ح .م ” 53 سنة تاجر اسمنت ومقيم بقرية المحروسة دائرة لقيامة بإدارة صيدلية بدون ترخيص وبيع الأقراص المخدرة وبتقنين الأجراءات تم مداهمة الصيدلية وتم ضبط عدد 15751 قرص مخدر وعدد 70000 قرص لأدوية بدون ترخيص مختلفة وعدد 666 قرص منشط جنسي ومبلغ مالي 19500 جنية وتم تحرير المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيق.