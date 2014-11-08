أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 86 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية بقنا

Google+ Print
ضبط 86 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية بقنا ضبط 86 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية بقنا

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 86 ألف قرص مخدر وجنسى داخل صيدلية بقرية المحروسة بمركز قنا.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، قد تلقى اخطارًا بضبط كمية من الأقراص المخدرة بمركز قنا.

كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث المركز بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات من ضبط “محمد .ح .م ” 53 سنة تاجر اسمنت ومقيم بقرية المحروسة دائرة لقيامة بإدارة صيدلية بدون ترخيص وبيع الأقراص المخدرة وبتقنين الأجراءات تم مداهمة الصيدلية وتم ضبط عدد 15751 قرص مخدر وعدد 70000 قرص لأدوية بدون ترخيص مختلفة وعدد 666 قرص منشط جنسي ومبلغ مالي 19500 جنية وتم تحرير المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا