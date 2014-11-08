«تموين سوهاج» يضبط 4800 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء

​​تمكنت ضباط مباحث التموين بسوهاج، من ضبط 4800 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء و310 كجم مخلل مجهول المصدر.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطاراً بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط كلاً من نجف .خ .إ 51 سنة صاحبة مستودع اسطوانات بوتاجازوتقيم دائرة مركز أخميم لتصرفها في عدد 4800 أسطوانة بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12131 جنح مركز أخميم ،و مصطفي .م .أ 34 سنة صاحب ومدير مسئول مخزن مواد غذائية ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر ووضع بيانات وهمية ومختلفة علي المنتجات وتم ضبط 310 كجم مخلل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8121 جنح قسم ثان سوهاج .

و بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وتم التحفظ عليها ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .