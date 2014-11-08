مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 فى حادث تصادم بطريق “سوهاج -البحر الأحمر”

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري ملاكي بطريق “سوهاج – البحر الأحمر”.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة اخميم بوقوع مصادمه علي طريق سوهاج- البحر الأحمر بالكيلو 60 تجاه أسيوط دائرة المركز بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة أجرة “ميكروباص” قيادة عبد الخالق .ح .ط 18 سنة سائق ويقيم مركز قوص بقنا ، سيارة ملاكي قيادة رأفت .م .ا 45 سنة موظف بمصلحة الأحوال المدنية مركز الإصدار بسوهاج ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج يرافقه والده محمد .ا .أ 70 سنة بالمعاش ووالدته/ بخيته .ر .إ 60 ربة منزل وزوجته ونجليه وذلك بسبب السرعة الزائده وإختلال عجلة القياده بيد قائد السيارة الأولي .

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الثانية ووالده ووالدته وإصابة كل من هويدا .م .ا 43 سنة ربة منزل “زوجة قائد السيارة الثانية” ،و محمد .ر .م 10 سنوات ،و رقيه .ر .م 13 سنة “نجلي قائد السيارة الثانية” ،و قائد السيارة الأولي ،و محمد .ض .أ 18 سنة عامل ،و محمد .ا .ج 19 سنة عامل ،و محمود .ج .ش 19 عامل ،و أماني .ع .ر 33 سنة ربة منزل ،و سالم .م .س 67 سنة بالمعاش ،و محمد .ر .م 18 سنة عامل ،و عبد الرحمن .ط .أ 15 سنة عامل ،و مؤمن .م .أ 26 سنة عامل) ويقيمون دائرة مركز قوص بقنا مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابين لمستشفيات سوهاج “العام – الجامعي – الهلال” والمتوفين لمستشفي أخميم المركزي، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 12138 جنح المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.