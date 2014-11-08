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إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف علي بناء حائط بسوهاج‎

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إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف علي بناء حائط بسوهاج‎ إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف علي بناء حائط بسوهاج‎

أرشيفية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف علي بناء حائط بناحية جرجا بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجره وإطلاق أعيرة نارية بناحية القرعان دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول، عائلة صالح (هاني .إ .ا 34 سنة عامل ،و ضاحي .إ .ا 27 سنة عامل ،و عامر .ت .م 43 سنة مصاباً “بجرح قطعي وكدمه واشتباه كسر بالرقبه” ،و محمد .ا .إ 57 سنة عامل مصاباً “بكدمه بفروة الرأس”، وطرف ثان عائلة شعبان (علي .ه .م 32 سنة عامل مصاباً “بجرح رضي بفروة الرأس” ،و الصباح .أ .ع 41 سنة عامل ،و محمود .ع .أ 27 سنة عامل ،و علاء .ك .م 21 سنة عامل مصاباً “بجرح قطعي بالحاجب وكدمه بالساعد” والطرفان يقيمان بذات الناحية وتبين أن سبب المشاجرة خلاف علي بناء حائط.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته وإطلاق الأعيرة النارية أثناء المشاجرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8918 جنح المركزوجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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