أزمة بين الشرطة والمحامين بالسويس.. تعليق العمل بمحاكم المحافظة.. ومدير الأمن: لم نتلق أى طلب رسمى بالاعتذار

أكد المحامى سيد موسي نقيب المحامين فى السويس، أن أعضاء نقابة المحامين ممتثلين لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين والخاص بوقف تعليق العمل بمحكمة السويس، لحين لقاء رئيس الوزراء وانتهاء التحقيقات مع الضباط التابعين لإدارة حرس المحكمة فى واقعة الأفراد والمجندين على المحامين السبت.

وشدد موسى أن المحامين فى السويس يرفضون التصالح مع الشرطة الممثلة فى حرس المحكمة قبل انتهاء التحقيقات مع الضباط محل الواقعة وتحقيق العدالة مع تقديم اعتذار رسمى من وزير الداخلية، والوقوف على ما يسفر عنه لقاء مجلس نقابة المحامين مع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب.

وفى سياق متصل رفض ما يسمى بائتلاف شباب المحامين فى السويس قرار النقابة العامة، بوقف الاضراب وتعليق العمل، مطالبين باستمرار الاضراب مع التصعيد، ليكون على جميع مجمعات محاكم المحافظات، لحين تحقيق مطالبهم، وهدد بعض المنتمين للائتلاف بتقديم استقالتهم من النقابة، إذا وجدوا تهاونا فى موقفها وعجزت عن رد حقوق المحامين واسترداد كرامتهم التى أهدرها ضباط الشرطة.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، أن مديرية امن السويس لم تتلق أى طلب رسمى بالاعتذار للمحامين من أى جهة، ولم يطالبه أحد بالاعتذار، وقال أنه يتنظر ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بشان تلك الواقعة.

وشدد اللواء الجزار، أنه حريص على التصالح مع المحامين وتيسير عملهم، لافتا الى أنه وافق على تخصيص باب خاص للمحامين لمجمع النيابات والمحاكم، وهناك خطوات مرتقبه لعقد لقاءات مشتركة معهم لتقريب وجهات النظر والتعاون لتجنب وقوع مواقف مشابهة فى الفترة القادمة.

وأوضح أن بداية الواقعة كانت بتعدى محامى على مجند شرطة تابع لقوة تأمين المحكمة، وصفعه على وجهه عندما رفض المجند السماح له وعدد من المواطنين الذين كانوا معه من الدخول من الباب المخصص للمستشارين رؤساء وأعضاء الدوائر القضائية بالمحكمة امتثالا للتعليمات الأمنية المتبعة وهو ما أثار غضب الضابط الذى توجه ولام المحامى على فعلته، إلا أن هناك من أشعل الموقف لحيلة الى مشكلة، تطور خلالها الموقف بين حرس المحكمة والمحامين.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين فى السويس قد عقد الاثنين الماضى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وقرر تعليق العمل بمحكمة السويس، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بين المحامين وأفراد الأمن التابعين لحرس المحكمة مساء السبت الماضى على خلفية مشادات بين محامى وضابط شرطة.

وبات الكل ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة، خاصة بعد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين أمس الخميس، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، واتخاذ قرار بوقف تعليق عمل المحامين بمجمع النيابات والمحاكم فى السويس وذلك بشكل مؤقت لحين لقاء المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، والوقوف على ما سينتهى إليه هذا اللقاء، والانتظار لحين انتهاء التحقيقات مع الضباط المتهمين بالتعدى على المحامين مع توجيه اعتذار رسمى من وزير الداخلية لمحامين السويس