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الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق شب فى 3 منازل إثر خصومة ثأرية بالمنيا

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الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق شب فى 3 منازل إثر خصومة ثأرية بالمنيا الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق شب فى 3 منازل إثر خصومة ثأرية بالمنيا

أرشيفية

سيطرت قوات الدفاع المدني بجنوب المنيا، علي حريق شب في 3 منازل، خلال مشاجرة مسلحة بين عائلتين، بسبب تجدد خصومة ثأرية.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، بلاغاً من المقدم عصام ماهر ، مأمور مركز شرطة ملوي ، باندلاع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا.

وتبين من تحريات الأولية للنقبب أحمد الصفتي، معاون أول مباحث مركز ملوي، وقوع المشاجرة بين عائلتي جودة وعثمان بقرية الروضة، بسبب تجدد خصومة ثأرية منذ 14 عامًا، وأسفرت عن حرق 3 منازل، وتم السيطرة علي الحرائق من قبل قوات الدفاع المدني، وفرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً خاصاً بين مناطق منازل العائلتين بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات.

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