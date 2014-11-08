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ضبط إخوانى بتهمة «تزوير كارنيهات» لتسهيل دخول عناصر التنظيم إلى جامعة الإسكندرية‎

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ضبط إخوانى بتهمة «تزوير كارنيهات» لتسهيل دخول عناصر التنظيم إلى جامعة الإسكندرية‎ ضبط إخوانى بتهمة «تزوير كارنيهات» لتسهيل دخول عناصر التنظيم إلى جامعة الإسكندرية‎

تمكنت مديرية أمن الاسكندرية , من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان , يقوم بتزوير بطاقات هوية خاصة بطلاب جامعة الاسكندرية لتسهيل دخولهم جامعة الإسكندرية للاشتراك في التظاهرات داخل الحرم الجامعي .

وكانت التحريات التي قام بها ضباط إدارة البحث الجنائى، أشارت إلى قيام المدعوعبدالرحمن أسامه محمد موسي الطويل سن 19 طالب بكلية الهندسة مقيم دائرة قسم أول المنتزه بتلقيه تكليفات من قيادات و كوادر التنظيم للقيام بتزوير كارنيهات دخول كليات المجمع النظرى لتمكين أعضاء التنظيم من الدخول والمشاركة فى تظاهرات و أعمال شغب و لتعطيل العملية التعليمية.

وتم ضبطه بعد تشكيل فريق من ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بالأشتراك مع ضباط قطاع الأمن الوطنى و فرع الأمن العام أستهدفت ضبط المذكور حيث تمكنت القوات من ضبطه و بحوزته عدد ” 36 ” كارنيه جامعي بأسماء طلبه بكليتي ” الحقوق – الآداب ” وكارنيه واحد خاص بكلية الهندسة من بينهم ” 10 ” كارنيهات مكرره بذات الأسماء – جهاز لاب توب –  2 هارد ديسك – كمية من الكارنيهات معدة للطبع – عدد 2 جهاز ماسح ضوئى – 2 ماكينة تصوير كبيرة الحجم – 2 اسكانر – ماكينات للطباعة على البادجات و الأكواب و الملابس ” .

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