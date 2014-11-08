بالفيديو.. قيادى بـ«بيت المقدس» يوجه رسالة لأهالى شهداء سيناء: «أولادكم من أولياء الشيطان»

بثت جماعة “أنصار بيت المقدس” أخطر الجماعات الإرهابية المتطرفة فى سيناء، الجمعة، تسجيل صوتي تتوعد فيه الجيش المصري بمزيد من الهجمات محذرة المصريين من الانضمام لصفوفه.

ووجه أحد قيادات التنظيم، رسالة لأهالى الجنود فى سيناء، أن التنظيم قتل شهداء الجيش في سيناء، نُصرة للمسلمين ولأنهم يحاربون الإسلام ويقتلون أهله -عى حد وصفه-، واصفًا الشهداء بـ«أولياء الشياطين».

كذلك حذرت “بيت المقدس” المصريين من انضمام أبنائهم للجيش المصري الذي وصفته ب”المرتد”،وحاولت بيت المقدس من خلال المقطع الصوتي المصحوب بآيات قرآنية تقديم مبررات لقتالها الجيش المصري وقتلها جنوده، وقالت أنها تفعل ذلك ردا على قمع السلطات للإسلاميين.

" frameborder="0">