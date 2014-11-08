بالصور.. نسرين طافش تبدأ تصوير «فى ظروف غامضة»

بدأت النجمة السورية نسرين طافش تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد “في ظروف غامضة” في العاصمة السورية دمشق حيث تلعب دور دارين التي تتعرض لصدمة فقدان عائلتها بالكامل على يد أحد أفراد هذه العائلة لتبدأ رحلتها في البحث عن الأسباب و الدوافع و تتكشف لها أسرار لم تكن في الحسبان ضمن أحداث تشويقية إجتماعية ليست بمعزل عن ظروف الوضع السوري الراهن يشاركها البطولة النجم ميلاد يوسف و الفنان القدير سلوم حداد و الفنانتين القديرتين وفاء موصللي و نادين خوري و الفنانة نادين تحسين بيك.

المسلسل يخرجه السوري المثنى صبح ويكتبه فادي قوشجقجي قد أثار اللوك الجديد الذي ظهرت. به نسري في الصور الاولى إهتمام متابعي صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعيىالفيس بوك والانستجرام والتويتر.

وعلى صعيد آخر ما زالت الدعوة التي رفعتها نسرين ضد مواطنتها ديما بياعة متهمة إياها بالسب والقذف قائمة بالفعل في محكمة دبي الجنائية فقد ردت نسرين باختصار ورقي وأكدت طافش أنها لن تتحدث في هذا الأمر فهو بين يدي القضاء الذي تثق انه سياستها ويرد لها حقها.