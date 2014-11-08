' بيل-إسكو ' .. أخر ضحايا ' ثنائيات ' ريال مدريد

سيكون المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على موعد مع مشكلة "إيجابية" بالمفاضلة بين نجميه الويلزي جاريث بيل والإسباني الشاب إسكو، حيث تعافى الأول من الإصابة في الوقت الذي يعيش فيه الثاني أفضل حالاته، مع احتمالية استبداله بالكولومبي جيمس رودريجيز.

واعتاد الريال في المواسم الأخيرة على تكرار مشكلة "الثنائيات"، ووقع المدربون في حيرة المفاضلة بين لاعبين بسبب تقارب المستوى، نسرد من بينها أبرز تلك الحالات:

جوتي - بيكام

في موسم 2006-2007 أثير جدل كبير حول المفاضلة بين النجم الإنجليزي ديفيد بيكام، بكل الهالة الإعلامية التي تحيط به، وبين ابن النادي جوتي، لإشراك أحدهما في وسط الملعب، في بعض الاحيان كان المدرب الإيطالي فابيو كابيللو يشركهما سويا، لكن في أحيان أخرى كان يضطر لإجلاس أحدهما لحساب الآخر، وفي النهاية ظفر الميرنجي بلقب الليجا بطريقة درامية، ثم استمر جوتي في حقبة المدرب الألماني بيرند شوستر، فيما طار بيكام إلى الولايات المتحدة ليحل المعضلة.

روبن - روبينيو

في موسم 2007-2008 استقر الجناح الهولندي أريين روبن في التشكيل الأساسي لبيرند شوستر، لكن البرازيلي روبينيو رفع أسهمه باستغلال فترات إصابة روبن، ليضطر المدرب للتناوب بينهما، لكن هذا الوضع لم يعجب روبينيو الذي قرر الانتقال لمانشستر سيتي في صفقة باهظة، فيما بقي روبن في الميرينجي، لكنه عانى من طول الإصابات، مع بروز برشلونة في الموسم الأول لمدربه التاريخي بيب جوارديولا.

كاكا - فان دير فارت

في موسم 2009-2010 وصل النجم البرازيلي ريكاردو كاكا الى الريال، وحصل على قسط وفير من المباريات التي شارك خلالها كأساسي، لكن دون أن يظهر سحره السابق مع ميلان الإيطالي، في المقابل كان الهولندي فان دير فارت يستغل بشكل جيد كل فرصة يمنحها له المدرب التشيلي مانويل بيللجريني، لكنه لم يجد لنفسه مكانا في التشكيل الأساسي، لينتقل الى توتنام الإنجليزي، ولاحقا فشلت مغامرة كاكا المدريدية.

بنزيمة - إيجوايين

في موسم 2012-2013 كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يفاضل بين رأسي الحربة الفرنسي كريم بنزيمة والأرجنتيني جونزالو إيجوايين بشكل مستمر، وشبههما بقط وكلب الصيد، حيث لم يجد اختلافات كبيرة في مستوى الثنائي، لكن مستوى بنزيمة تحسن بعد إصابة الأرجنتيني واستعارة التوجولي إيمانويل أديبايور، وبقي بنزيمة وحيدا الآن بعد رحيل جونزالو لنابولي الإيطالي.

كاسياس - لوبيز

في موسم 2013-2014 الأول لأنشيلوتي، فرض نظام التناوب في حراسة المرمى بين دييجو لوبيز الذي لعب مباريات الليجا، وبين القائد إيكر كاسياس الذي اشترك في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، ليعالج نسبيا الأزمة التي بدأت في عهد مورينيو حين أصر على إشراك لوبيز في جميع المباريات بعد هبوط مستوى "القديس".