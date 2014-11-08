برشلونة يسعى لالتهام ألميريا من أجل تصحيح المسار

(إفي): يطمح فريق برشلونة لتحسين صورته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم واستعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، وذلك حين يحل ضيفا على ملعب ألميريا لحساب الجولة الـ11.

وكان البرسا متصدرا لليجا قبل الجولة الماضية التي شهدت خسارته على ملعب كامب نو 0-1 امام سلتا فيجو، وأعقبت هزيمته في الكلاسيكو امام ريال مدريد 1-3 في سانتياجو برنابيو، ليتراجع للمركز الرابع حاليا.

ونجح فريق المدرب لويس إنريكي في تحقيق فوز معنوي بالجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على ملعب أياكس الهولندي بهدفين دون رد، في ليلة الأرقام القياسية.

وعادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تلك المباراة رقم أسطورة ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس كأفضل هداف في تاريخ دوري الأبطال بـ71 هدفا، كما وصل القائد شابي هرنانديز الى المباراة رقم 144 ليعادل رقم حارس الريال وقائده الحالي إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين مشاركة بالبطولة العريقة، بينما اقتنص الفريق الكتالوني أول فوز رسمي له في هولندا منذ 18 عاما.

بتلك المعنويات المرتفعة نسبيا يزور البرسا معقل ألميريا، الذي لا يمر بفترة جيدة بعد أن خسر في آخر ثلاث جولات امام فياريال وأتليتك بلباو وليفانتي ليصبح مهددا بالسقوط في مراكز الهبوط بالليجا.

ويأمل الفريق الأندلسي، بقيادة مدربه فرانسيسكو رودريجز، في البقاء بالليجا هذا الموسم بعد صعوده من الدرجة الثانية، لكن خسارة جديدة قد تدفعه الى منطقة الخطر.

ولم يحقق ألميريا أي فوز على ملعبه هذا الموسم، حيث تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين.

ويفتقد البلوجرانا لخدمات مدافعه الفرنسي جيريمي ماتيو ونجم خط الوسط الإسباني أندريس إنيستا للإصابة.

ويعود ثلاثي الهجوم الناري المكون من الأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار بجانب ميسي للتعاون للمباراة الثالثة على التوالي، على أمل أن يضع الوافد الجديد سواريز أول أهدافه مع برشلونة.

كما يطمح ميسي للعودة للتهديف في الليجا بعد صيام في الجولتين الماضيتين، إذ يفصله هدف واحد عن تحطيم رقم تيلمو زارا كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع:

برشلونة: برافو، أدريانو، بيكيه، بارترا، ألبا، ماسكيرانو، تشافي، رافينيا، ميسي، سواريز ونيمار.

ألميريا: روبن، تشيمو نافارو، تروخيو، فران فيليز، ماورو دوس سانتوس، دوباربيير، عزيز، فيرزا، توماس، جوناثان وحميد.