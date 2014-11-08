كورنيش جميرا.. باقة ترفيه شاملة

على امتداد 14 كيلومتراً، ضمن أجمل شواطئ دبي، حيث الإثارة والجمال على ضفاف البحر، ينثر كورنيش جميرا الحديث لمسة ساحرة في الأجواء، عبر باقة متكاملة من المرافق والخدمات، تضمن لزوار الشاطئ الذين يتوافدون إليه، قضاء أوقات استثنائية قبالة البحر، في ممارسة الرياضة، والتمتع بمحيط ترفيهي مبتكر. ويشكل الكورنيش ملتقى حيوياً باحتوائه العديد من عناصر الترفيه المتاحة ليلاً ونهاراً، إذ يتميز ليلاً بالإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر، إلى جانب الأشجار المتنوعة المنثورة على طول الممشى، من أجل توفير بيئة صحية مثالية للزوار، تحفزهم على ممارسة الرياضة في أجواء إيجابية مفعمة بالصفاء والنقاء.

أكشاك واستراحات

كورنيش جميرا الذي يمتد من خلف منتجع شاطئ «دبي مارين»، وصولاً إلى فندق برج العرب، تتوفر فيه وبكثرة؛ أكشاك تجارية موزعة على جانبي الممشى، ويمكن لمرتادي البحر شراء السلع الغذائية والأدوات اللازمة للاستمتاع بالسباحة وقضاء متعة فائقة في البحر. كذلك تتوفر مجموعة من الاستراحات المظللة والمطلة على الشاطئ، تحمي الزوار من أشعة الشمس نهاراً، بينما تمثل رمال البحر الساحرة متسعاً مهماً للاستجمام والاسترخاء.

خيارات متشعبة

الخيارات متشعبة، ولك حرية اختيار الطريقة الأنسب للاستمتاع بوقتك، فالبعض يقصد المكان بهدف التقاط الصور، لاسيما أثناء الغروب، حيث يمكن مشاهدة الشمس من زوايا مثيرة قبيل مغادرتها محيط دبي، إضافة إلى إمكانية تصوير المكان مزيناً بخلفيات رائعة لأبرز معالم دبي، فندق «برج العرب» والمعالم السياحية الأخرى.

ويستقطب كورنيش جميرا الجديد، محبي الرياضة عموماً، ويوفر الجو المناسب لعشاق رياضتي الجري والسباحة إلى جانب المشي، مع وجود الأرضية المرنة المصممة خصيصاً لمحبي الجري، بعرض أربعة أمتار، إضافة إلى ممشى آخر صمم لمن يفضل المشي بعرض خمسة أمتار. ليس هذا فحسب، إذ تجد على الشاطئ شباكا منصوبة لمحبي رياضة كرة الطائرة، ويمكن استخدامها للعب كرة التنس التي تلقى رواجاً منقطع النظير لدى مرتادي الشاطئ، ما يحفز الكثيرين على المجيء يومياً للاستماع بالخدمات الكثيرة هناك، وممارسة شتى أنواع الرياضة.

المظلات الهوائية

المثير على الشاطئ، انتشار مجموعة من المظلات الهوائية البحرية، فعند الاقتراب من مياه البحر، تكتشف سراً آخر للمرح والمتعة، يمكن الشعور به أثناء التزلج فوق أمواج البحر، وفقاً لسرعة الرياح وقوتها في تحريك المظلة في الهواء لتدفع المتزلج تارة يميناً وتارة أخرى يساراً، وهذه الرياضة رغم توفيرها أجواء التشويق والمغامرة، تظل مثيرة وخطيرة أحياناً.

مرافق متكاملة

سلسلة من المطاعم في انتظار زوار كورنيش جميراً قريباً، فقد افتتح بعضها تزامناً مع افتتاح الكورنيش أخيراً، بينما لا يزال العمل جارياً للانتهاء من مجموعة أخرى من المطاعم الحديثة المقرر افتتاحها خلال فترة قريبة. وستشكل هذه المرافق المتكاملة إضافة نوعية للمكان، علاوة على المقاهي التي توفر أيضاً أجواءً استثنائية لمرتاديها، يمكنهم من خلالها احتساء القهوة أو تناول العصائر الطازجة من إطلالة ساحرة أمام البحر.