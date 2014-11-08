القهوة.. «رمز بداية الترحيب» عند العرب

تعد القهوة مقياساً تقليدياً لمعرفة واقع تمسك أهل البيت بالعادات والتزامهم بالموروث الشعبي، فمن دونها ستفتقد الضيافة ركناً أساسياً، لاسيما وأنها عادة أصيلة ترمز إلى الكثير من المعاني الجميلة، فأهل البادية في الوطن العربي يرفضون شرب فنجان القهوة إلا بعد الحصول على طلبهم، ما يؤكد مكانتها وأهميتها بين القبائل العربية. كما تعد القهوة مظهراً من مظاهر الكرم عند العرب وسكان منطقة الخليج تحديداً، إذ ارتبطت بالمجالس وإكرام الضيوف، وظلت من الأمور الضرورية الواجب توفرها في كل بيت، وهي أول ما يقدم للضيف.

طريقة التقديم

للقهوة «بروتوكول» خاص لا يمكن الخروج عنه، ويتعين أثناء تقديم فنجان القهوة الإمساك بـ«الدلة» باليد اليسرى، والفنجان باليمنى، مع مراعاة أن يصل منسوب القهوة إلى ربع الفنجان تقريباً، لأن ملء الفنجان يعتبر خطأ في العرف المتوارث أو كما يطلق عليه باللهجة المحلية «منقود».

ويجب على الضيف أخذ الفنجان باليد اليمنى، وهزه عند الاكتفاء من القهوة، وإلا سيعيد «المقهوي» صب القهوة من جديد، وغالباً ما يكون مقدم القهوة هو الشخص الأصغر سناً في المجلس، وعليه البدء بتقديم القهوة للضيوف الأعلى مقاماً، ثم الجالسين على يمين الضيف، شرط أن لا يتخطى أو يتجاهل أحداً منهم، مع الحرص على المرور على الجميع.

وتتكون القهوة من بن وهيل وزعفران، وفي طريقة إعدادها يُضاف البن إلى الماء المغلي، وتترك لتغلي حتى تصل إلى مرحلة الفوران، وتوضع جانباً لدقائق ثم يوضع الهيل والزعفران في الدلة ثم تسكب القهوة المغلية في الدلة. يسبق هذه العملية، قلي وتقليب القهوة باستخدام «المحماس» حتى الاحمرار، وكانت القهوة قديماً تُقلى عن طريق وضعها فوق نار هادئة من الحطب، ما يعطيها رونقاً مختلفاً وطعماً مميزاً عن القهوة التي تصنع على الطريقة الحديثة المتطورة.

شكل الدلة

مع تطور الحياة زاد الاهتمام بشكل «دلة» القهوة، وحرص الكثيرون اليوم على أن يكون مظهرها الخارجي مميزاً، بينما كانوا في الماضي أكثر حرصاً على اختيار «الدلة» التي تحافظ على حرارة القهوة لأطول فترة ممكنة، لأن القهوة إذ بردت تفقد طعمها، وهذا لا يليق بحق الضيف والحضور. ولم يقتصر الاهتمام بالقهوة على هذه الأمور وحسب، ففي طعمها يفضل كثيرون إضافة نكهات محددة، مثل الزعفران وماء الورد والهيل، لتصبح القهوة ذات طعم ورائحة فريدين.

أما الأدوات المستخدمة قديماً في صنع القهوة، فأبرزها «التاوه» المصنوعة من الحديد، والتي تستخدم لتحميص حبات البن، إضافة إلى «المحماس» وهو عبارة عن قطعة طويلة من الحديد أو النحاس، تستخدم في تقليب القهوة وتحميصها، كما يمكن استخدامها في رفع الخبز عن «التاوه».

«المنحاز» و«الرشاد»

في عملية إعداد القهوة، لا يتخلى أهل البادية عن أداة مهمة تعرف بـ «المنحاز» أو «الهاون» كما يسميها البعض، وقد كانت تستخدم في طحن القهوة، وغالباً ما كانت تصنع من الخشب أو الحديد، وتمتاز بتعدد أشكالها، إلا أن «الهاون» المخروطي الواسع في الجزء السفلي، والضيق من الأعلى هو الأكثر انتشاراً. أما «الرشاد» فهو أداة تستخدم في دق حبوب القهوة وتنعيمها بـ«المنحاز» وتصنع من الخشب أو الحديد أو النحاس.