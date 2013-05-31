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الخارجية الأمريكية: الحديث عن الموافقة على مشاركة إيران في “جنيف 2″ غير دقيق

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الخارجية الأمريكية: الحديث عن الموافقة على مشاركة إيران في “جنيف 2″ غير دقيق الخارجية الأمريكية: الحديث عن الموافقة على مشاركة إيران في “جنيف 2″ غير دقيق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الحديث عن الموافقة على مشاركة إيران في اجتماع “جنيف 2″ حول ؟الأزمة السورية “غير دقيق”.

وفي ردها على سؤال بشأن تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي بأن وزير الخارجية ، الأمريكي جون كيري قبل مشاركة إيران في “جنيف 2″، قالت ساكي: “لقد رأيت تلك التقارير.. ومن غير الواضح لي من الذي وجه الدعوة لها، لأن الأمم المتحدة هي المختصة ؟بذلك.ولذلك فإنني استطيع أن ؟أخمن في هذا الوقت أن هذا غير دقيق”.

وفيما يتعلق بتأويل هذه التصريحات على أن الوزير كيري يوافق على حضور إيران إذا وجهت لها الأمم المتحدة الدعوة، قالت المتحدثة “هذا غير دقيق”.

وعما إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن إيران تستحق مكانا في المؤتمر، قالت ساكي “إننا لا ؟نعتقد أنها قد لعبت دورا بناء”، في الأزمة السورية، إلا ؟أنها اضافت أن واشنطن لم تحدد بعد ما إذا كانت تستحق مكانا على طاولة المؤتمر أم لا، “ونعتقد أنه من المهم العمل مع شركائنا ؟لتحديد من الذي ينبغي ؟أن يشارك.. ولا نتوقع أننا سوف نتفق مع الجميع حول من الذي ؟سيشارك في المؤتمر” .

أ.ش.أ

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