عبد ربه عن مباراتي السنغال وتونس: يا ريتني كنت معاهم

قال حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلي إنه كان يتمنى أن يتواجد في مهمة التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2015، من خلال مباراتي منتخب مصر أمام السنغال وتونس.

ويغيب عبد ربه عن منتخب مصر في مباراتي السنغال وتونس الحاسمتين في مشوار التصفيات بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة.

وتابع عبد ربه لـFilGoal.com: "الإصابة حرمتني من هذا الشرف وأتمنى كل التوفيق لزملائي في إسعاد الجماهير المصرية بالتأهل إلى كأس الأمم".

وتحتاج مصر للفوز أولا على السنغال يوم 15 نوفمبر الجاري، قبل مواجهة تونس يوم 19 من نفس الشهر.