مورينيو يؤكد مشاركة كوستا أمام ليفربول..ويشكر ديل بوسكي

لندن (إفي): وجه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الشكر لنظيره فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لاستبعاد المهاجم دييجو كوستا لمنحه الراحة اللازمة لاستعادة لياقته البدنية.

وفضّل ديل بوسكي إراحة كوستا في مباراتي بيلاروسيا بتصفيات يورو 2016 وودية ألمانيا بعد ضغط مورينيو منذ شهرين، وانتقاداته للجهاز الفني للماتادور.

وأكد مورينيو أن كوستا سيشارك في قمة الجولة 11 من الدوري امام ليفربول بملعب أنفيلد.

وأوضح (المدرب الاستثنائي) "هذا جيد لمصلحة كوستا وتشيلسي ومنتخب إسبانيا، سيصبح بإمكانه التمتع بقسط من الراحة لبضعة ايام بعد مباراة ليفربول، أشكر ديل بوسكي، هذا نبأ رائع".

وأشار ديل بوسكي الى أن كوستا كان يرغب في الانضمام للمنتخب، لكن بعد التحدث مع أطباء ناديه اللندني تبين أنه من الأفضل أن يحصل على راحة.