إصابة 9 أشخاص فى اصطدام سيارة أجرة بقطار بالعامرية بالإسكندرية‎

اصيب، 9 أشخاص بجروح مختلفة عقب اصطدام سيارة أجرة كانوا يستقلونها بقطار كان متجه الى محافظة مطروح أسفل كوبرى العامرية.

تلقى اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من العميد محمد هندى، وكيل مباحث غرب الإسكندرية، باصطدام القطار المتجه إلى مطروح بالسيارة رقم “س ط م 6892″ قيادة “الأمير ح على” 30 سنة، أسفل كوبرى العامرية، مما أدى إلى إصابة عدد 9 أشخاص بجروح وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وتم إزالة آثار الحادث وتيسير حركة المرور.

وتم تحرير المحضر رقم 10964 لسنة 2014 جنح وعرضه على نيابة العامرية ثان، برئاسة المستشار خالد ليلة لمباشرة التحقيقات.