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كريم مأمون في ضيافة سيدتي

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كريم مأمون في ضيافة سيدتي كريم مأمون في ضيافة سيدتي

السبت 08-11-2014 09:40

حضر الفنان الشاب كريم مأمون إلى مكتب سيدتي للاحتفال بتكريمه كأفضل ممثل وجه جديد في رمضان عن مسلسلي العملية ميسي والاكسلانس في الاستفتاء السنوي الذي تجريه مجلة سيدتي لاختيار أهم نجوم دراما رمضان.

كريم أعرب عن تقديره لهذه الجائزة وقال "أتشرف بها كثيرا لأنها تأتي من جمهور الوطن العربي من متابعي واحدة من أهم المجلات الفني".

وأكد كريم أن هذا التكريم يأتي في توقيت هام يدفعه إلى اختيار أدواره القادمة بعناية بعد أن نال ثقة وتقدير الجمهور من أول أدواره.

كريم حرص على توجيه الشكر للقائمين على مجلة سيدتي وكل جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي مؤكدا أنه سيحرص دائما على تقديم أعمال متميزة تنال تقديرهم طوال الوقت.

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سيدتي