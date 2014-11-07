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وزير الزراعة: زيادة أسعار الأسمده ضروري..ودعّمنا القطن المصرى بـ1400 جنيه للفدان

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وزير الزراعة: زيادة أسعار الأسمده ضروري..ودعّمنا القطن المصرى بـ1400 جنيه للفدان وزير الزراعة: زيادة أسعار الأسمده ضروري..ودعّمنا القطن المصرى بـ1400 جنيه للفدان

عادل البلتاجي-وزير الزراعة

قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الطاقة تم رفعها فى ومازالت أقل كثيرًا من الأسعار العالمية، والزيادة فى أسعار الأسمدة كان لابد منها، فشكارة السماد زادت 25 جنيها ليصبح 100 بدلا من 75 جنيها، مشيرًا إلى أن هناك جهود تبذل للتصدى لتسرب الأسمدة من خلال حظر تداولها بين المحافظات.
> وعن القطن..قال البلتاجى  فى لقاء مع الإعلامى أسامة كمال على قناة القاهرة والناس، إن الدول الصناعية تدعم الفلاحين بها بشكل أكبر من الدول النامية، ومصانع الغزل والنسيج فى مصر أصبحت تعتمد على القطن متوسط وقصير التيلة، بما يترتب عليه تراجع أسعار القطن المصرى، والوزارة قدمت دعمًا بـ1400 جنيه عن فدان القطن الأمر الذى سيساعده بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحل ليس زراعة القطن قصير التيلة، فهذا الأمر سيسبب كارثة للقطن طويل التيلة الذى استغرق وقتًا طويلًا فى التربية بالبلاد.

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