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«طلعت يا محلا نورها» و«العيش» لأمين حداد بافتتاح «حُلم النور»

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«طلعت يا محلا نورها» و«العيش» لأمين حداد بافتتاح «حُلم النور» «طلعت يا محلا نورها» و«العيش» لأمين حداد بافتتاح «حُلم النور»

الشاعر أمين حداد

افتتحت، اليوم 7 نوفمبر مبادرة «حُلم النور» بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية أولى فاعلياتها، التي بدأت بأغاني لكورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي ومنها: «طلعت يا محلا نورها»، وألقى الشاعر أمين حداد قصيدة بعنوان «العيش»، وقدمت فرقة نوت للرقص المعاصر عرضًا.

وتُعد هذه الفعالية هي الأولى ضمن سلسلة من فعاليات مبادرة حلم النور التي ستقام في الأسكندرية ، وأسيوط، والمنيا.

حلم النور هو مبادرة فنية تهدف إلي تدريب الشباب الموهوب بين 18 و25 سنة ليصبحوا فنانين متميزين وقادرين على استخدام الفن كأداة للتغيير في مجتمعاتهم؛ وبالتالي تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الفن الذي تعتبره بعض الشرائح الاجتماعية شكلاً من أشكال الترفيه ونوعاً من الوصمة الأخلاقية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب الموهوب وذلك عن طريق تدريبه على أيدي فنانين محترفين وتزويده بآليات التفكير النقدي ومجموعة المهارات الشخصية اللازمة لتعزيز قدرته على التعبير عن النفس؛ وذلك من خلال معسكر تدريبي وورش متخصصة. والفئة المستهدفة حالياً هم شباب محافظة القاهرة وبعض محافظات ، مثل : الأسكندرية، والمنيا، وأسيوط.

المراسل: شمس الدين مرتضى.. محمد الموجي

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