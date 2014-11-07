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القبض علي ابن عم “عزت حنفي” الهارب من المؤبد في أحداث 25 يناير

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القبض علي ابن عم “عزت حنفي” الهارب من المؤبد في أحداث 25 يناير القبض علي ابن عم “عزت حنفي” الهارب من المؤبد في أحداث 25 يناير

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، اليوم الجمعة، من ضبط ابن عم “عزت حنفي” امبراطور المخدرات الشهير بقرية النخيلة بمحافظة أسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره لهروبه من السجن المؤبد في أحداث ثورة 25 يناير.

تلقي اللواء طارق نصر مدير، أمن أسيوط، إخطارا من اللواء خالد شلبي، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بأنه وردت معلومات لضباط مباحث مركز أبوتيج، بتواجد “احمد محمد عبدالعال علي حنفي” الهارب من السجن المؤبد في أحداث 25 يناير ، خارج منزله بقرية النخيلة.

وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث برئاسة الرائد عبدالمجيد مختار ، رئيس مباحث المركز، وضم كلا من النقيب “هيثم شمس، مصطفي ابودومة، احمد ثسمارات ،و علي موسي” وملازم أول “احمد عبدالمقصود”.

وتم استهداف المطلوب أثناء تواجده خارج منزله، حيث تم ضبطه وجاري اتخاذ كافة الاجرءات القانونية حيال المتهم.

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