بالفيديو - أبو تريكة يسجل بكل الأوضاع

"أهداف لها تاريخ، أهداف لها سجل وأرشيف" أنها أهداف محمد أبو تريكة التي هز بها شباك الخصوم بكل الأوضاع.

وفي عيد ميلاده الـ36 لا يختلف اثنين على ما أضافه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل، للكرة المصرية ليضع اسمه بجانب أساطير اللعبة في القارة السمراء.

وطوال مسيرة أبو تريكة في ملاعب كرة القدم، وبالتحديد مع الأهلي منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء 2004، نجح أبو تريكة في تسجيل الأهداف بكل الأشكال المتاحة.

طالع بالفيديو - 15 محطة استثنائية في مشوار أبو تريكة

فسجل بالرأس، بالقدم اليمنى، بالقدم اليسرى، بضربات الجزاء، بالضربات الثابتة، وعلى الطائر.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أهداف أبو تريكة بكل الأوضاع

بالرأس

بالتأكيد هدف رأسي لن يمح من الذاكرة، ذاكرة جميع عشاق الأهلي.

أبو تريكة يهز شباك طلائع الجيش ويتعادل للأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري موسم 2008-09.

لماذا لن يمح من ذاكرة الأهلاوية؟ تريكة سجل فتعادل الأهلي، ثم تقدم وفاز بالمباراة ليتساوى في النقاط مع الإسماعيلي ويحسم الدوري بلقاء فاصل فاز به الأحمر بعدها.

ومتابعو كرة القدم، لماذا سيبقى في الذاكرة؟ حتى كتابة تلك الكلمات تتهم جماهير الإسماعيلي أبو تريكة بسرقة لقب الدوري، بسبب هدف من خطأ لم يحتسب.

خطأ تحدث عنه تريكة فيما بعد قائلا: " كان خطأ، لو سألني حكم المباراة - هل ارتكبت خطأ؟ - كنت سأقول نعم".

وبالتأكيد جماهير الزمالك الغريم التقليدي للأهلي هاجمت وما زالت تهاجم أبو تريكة بسبب طلائع الجيش، ولكن كل هذا لن يغير الواقع، تريكة يسجل بالرأس في الطلائع.

شاهد الهدف

ليست شباك طلائع الجيش فقط التي استقلبت هدفا بالرأس من تريكة.

فشباك إنبي, طنطا والمقاولون وغيرهم استقبلت أهداف بالرأس من تريكة، ولكن تبقى رأسية الجيش هي الأكثر حسما في مشوار تريكة.

بالقدم اليمنى

" سونج وزيدان، سونج وزيدان، هي خطيرة، وجووووول أبو تريكة".

الجميع يعلم ما فعله زيدان لاستخلاص الكرة من سونج، إلا أن رصاصة تريكة كانت الحاسمة.

أبو تريكة يأتي من بعيد ويسجل بالقدم اليمنى في شباك الكاميرون، ليتوج المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الإفريقية 2008.

بالتأكيد ليس الهدف الوحيد لتريكة بالقدم اليمنى، فأمير القلوب يسجل بشكل دائم بالقدم اليمنى، ولكن بالتأكيد هو واحد من أغلى الأهداف في مسيرته.

شاهد الهدف

بالقدم اليسرى

بمجرد قرأتك لعنوان الفقرة، ستعلم عن أي هدف نتحدث، وعن أي خصم نتكلم.

نعم صحيح، هدف رادس.

أبو تريكة يسجل في الدقائق بل اللحظات الأخيرة بمرمى الصفاقسي التونسي، ليتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2006

لحظة فرح وسعادة حتى اللحظة في قلوب عشاق الأهلي، بسبب القدم اليسرى الذهبية لتريكة.

انكسار وذهول حتى اللحظة في قلوب عشاق الصفاقسي التونسي، والسبب أيضا أبو تريكة.

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ضربات الجزاء

أبو تريكة تخصص هز الشباك من علامة الجزاء.

فيضع الكرة بقوة على يمين أو يسار حارس المرمى، الذي يجد صعوبة في التصدي للركلة حتى ولو طار في نفس زاوية التسديد.

كأس الأمم الإفريقية 2006 بداية قصة حب كبيرة بين تريكة وجماهير الكرة المصرية.

في البطولة، أبو تريكة لم يكن أبرز لاعبي المنتخب، ولكنه ساهم في وضع الرصاصة النهائية في قلب كوت ديفوار، ليتوج الفراعنة.

أمير القلوب ينجح في تحويل الركلة الحاسمة بنجاح في مرمى الأفيال، ليتوج المنتخب بلقب غائب منذ 1998.

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الضربات الثابتة

أراد أبو تريكة أن يكمل عام 2006 بأفضل شكل ممكن.

فقاد الأهلي بالعودة من كأس العالم للأندية باليابان، بالميدالية البرونزية.

لاعب الأهلي يهز شباك الإخطبوط المكسيكي جييرمو أوتشوا ( كما أطلق عليه في كأس العالم 2014) ويحقق انتصارا عظيما للأهلي على كلوب أمريكا المكسيكي.

الأهلي فاز بفضل ثنائية أبو تريكة في شباك النادي المكسيكي، ثنائية افتتحها تريكة بهدف عالمي من ركلة حرة.

ليعود الأهلي من اليابان ببرونزية ماركة أبو تريكة.

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ليس الوحيد لتريكة من الضربات الثابتة، واسألوا اورلاندو.

على الطائر

الهدف يكفى ليصف نفسه بنفسه

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