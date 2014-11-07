إصابة فردي أمن وتحطم محتويات الجراحة فى مشاجرة بمستشفى المنيا الجامعي

أصيب فردا أمن في مشاجرة، الجمعة، بين أفراد أمن مستشفى المنيا الجامعي، وعدد من مرافقي أحد المرضى، بالإضافة إلى تحطم أجهزة وأدوات طبية قيمتها نحو 10 آلاف جنيه.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرط بندر المنيا، بنشوب مشاجرة بمستشفى المنيا الجامعي بين أمن المستشفى ومرافق أحد المرضى.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت عندما تم منع أمن المستشفى مرافقي أحد المرضي من الدخول، طبقا للوائح المستشفى، حيث نشبت مشاجرة، قام فيها مرافقو المريض بالتعدي على فردي الأمن وإحداث تلفيات بالمستشفى، وتحطيم محتوى قسم الجراحة، وكذلك أجهزة طبية و«ترولات» وكمية من الأدوية، وقدر بعض العاملين بالمستشفى التلفيات بحوالي عشرة آلاف جنيه.

كما أسفرت عن إصابة كل من :«الفاروق.أ.م.ف»، 28 سنة، بجروح بالوجه والفخذ اليسرى، و«الحسيني.أ.ف»، 24 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلاهما فردا أمن بمستشفى المنيا الجامعي.

وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ على أربعة متهمين هم كل من: «كامل.ن.ك»، 23 سنة طالب، وشقيقه «عصام.ن.ك»، 32 سنة حاصل على دبلوم، و«هاني.ك.ل»، 30 سنة حاصل على دبلوم، بالإضافة لطالب عمره 13 سنة، تم إخلاء سبيله لصغر سنه، وجميعهم مقيمون بقرية «الشرفا» بمركز المنيا.

وتمكنت الخدمة الأمنية بالمستشفى من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين واصطحابهم لقسم شرطة بندر المنيا، وتحرير محضر بالواقعة.