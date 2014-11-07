مجهولون يحرقون أتوبيس نقل عام بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية جهودها لسرعة ضبط وإحضار مجهولين أشعلوا النار في أتوبيس للنقل العام أثناء وقوفه أمام كنيسة بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، حيث ألقوا عليه زجاجات مولوتوف حارقة وفروا هاربين.

وكان اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة، الجمعة، حيث توصلت تحريات العميد سامي غنيم، رئيس المباحث، إلى أنه أثناء توقف الأتوبيس رقم 8294، التابع للهيئة العامة للنقل العام، بطريق المسطرد أمام كنيسة ماري جرجس، فوجئ سائقه بإلقاء مجهولين زجاجات مولوتوف على الأتوبيس فاشتعلت بداخله النيران، ما أدى إلى احتراق الأتوبيس وفر الجناة هاربين.

وتوجهت قوات الأمن إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق وتمشيط الأماكن المحيطة بموقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.