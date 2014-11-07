اشتباكات محدودة بين أهالي وإخوان بالمحلة

وقعت اشتباكات بين أهالي منطقة سكة زفتى بالمحلة بمحافظة الغربية، الجمعة، مع مسيرة محدودة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

كان العشرات من أعضاء الإخوان خرجوا في مسيرة محدودة بمنطقة سكة زفتى، رافعين «شعارات رابعة» ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة، حيث اشتبك معهم الأهالي وفرقوهم في الشوارع الجانبية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بـ3 سيارات شرطة ومدرعتين لملاحقتهم والقبض عليهم.

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة المنيا من القبض على 4 متهمين هاربين ومتورطين في قضايا جنائية سرقة ماشية ومخدرات وإحراز سلاح.

وكان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بضبط (عبدالسلام. ص. ح)، 40 سنة، فلاح، مقيم بقرية ههيا مركز المنيا، و(إسلام. ح. م)، 32 سنة، عاطل، مقيم بأبوهلال بندر المنيا، (مصطفي. أ. ع)، 32 سنة، عاطل، مقيم بقرية طوة مركز المنيا، كما تم ضبط (إسماعيل. ب. م)، 23 سنة، عاطل، مقيم بأبوقرقاص وسبق اتهامه في 10 قضايا سرقات ومخدرات وسلاح أبيض، المطلوب ضبطه وإحضاره، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.