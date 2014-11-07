البحرين تنسحب من كأس العالم لكرة اليد المُقام فى قطر بسبب دعم الدوحة للشيعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم الجمعة، انسحاب منتخب البحرين من كأس العالم، المقررة من 15 يناير حتى الأول من فبراير المقبلين في قطر.

ولم يوضح الاتحاد الدولي الأسباب التي دفعت البحرين إلى الانسحاب من البطولة، إلا أن الواضح والجلى للعيان أن السبب سياسى بحث يتمثل فى الدعم القطرى للطائفة الشيعية فى البحرين والذى يتم بشكل غير مباشر.

وكانت احتجاجات حاشدة قد اندلعت في فبراير 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية، التي يقطنها كثيرون من الأقلية الشيعية، أدت إلى أحداث ووقائع دموية.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب البحرين، وصيف بطل آسيا، في كأس العالم بالدوحة، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب الدنمارك، وبولندا، وروسيا، والأرجنتين، وألمانيا.

وسيجتمع الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي يترأسه المصري حسن مصطفى، في 21 نوفمبر لاتخاذ القرار المناسب، وإيجاد بديل عن منتخب البحرين للمشاركة في البطولة.

وكان منتخب البحرين تأهل إلى المباراة النهائية لكأس آسيا، التي استضافها على أرضه في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يخسر أمام نظيره القطري، ليضمن مشاركته في بطولة العالم، كما أحرز الميدالية البرونزية لدورة الالعاب الآسيوية، التي أقيمت في آينشيون بكوريا الجنوبية من 19 سبتمبر حتى 4 أكتوبر الماضيين، وكان من المقرر أن تمثل البحرين القارة الآسيوية في كأس العالم مع قطر، والإمارات، وإيران