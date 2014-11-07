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سوزان رايس تنفي أي تنسيق عسكري أمريكي مع ايران للتصدى لداعش

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سوزان رايس تنفي أي تنسيق عسكري أمريكي مع ايران للتصدى لداعش سوزان رايس تنفي أي تنسيق عسكري أمريكي مع ايران للتصدى لداعش

سوزان رايس

أكدت مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس أنه لا يوجد أي تنسيق عسكري أمريكي مع ايران لمحاربة تنظيم داعش.

وقالت رايس ـ في تصريحات أدلت بها بالبيت الأبيض تعليقا على التقارير الصحفية التي أشارت الى ارسال الرئيس باراك اوباما رسالة سرية الى المرشد الأعلى للثورة الايرانية آية الله خامنئي ـ إن الولايات المتحدة لا تقوم بأي تنسيق عسكري مع ايران بشأن محاربة داعش.

ومن ناحية أخرى أعلنت المسؤولة الأمريكية ـ في مؤتمر صحفي ـ انه لن يكون هناك اجتماع رسمي بين الرئيس أوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين ، غير أنه قالت انه ربما تكون هناك فرصة لاجراء مشاورات غير رسمية بين الرئيسين.

أ ش أ

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