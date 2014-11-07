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سماع دوى انفجاران بالقرب من نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان بالشرقيه

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سماع دوى انفجاران بالقرب من نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان بالشرقيه سماع دوى انفجاران بالقرب من نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان بالشرقيه

اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية

سادت حالة من الهلع والخوف الشديد بين أهالى مدينة العاشر من رمضان ، عقب سماعهم دوى انفجاران بالقرب من نادى الرواد بالمدينة ، وذلك لليوم الثانى على التوالى ، الأمر الذى دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية .

تلقى الواء سامح الكيلانى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية بتلقية بلاغاً من أهالى مدينة العاشر من رمضان يفيد سماعهم دوى انفجاران خلف نادى الرواد بالمدينة .

وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لتمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من اى مواد او عبوات قابلة للإنفجار ، وبالفحص تبين أنفجار محدثان صوت بالقرب من نادى الرواد ، فيما تباشر تمشيط المنطقة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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