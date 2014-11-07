سماع دوى انفجاران بالقرب من نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان بالشرقيه

سادت حالة من الهلع والخوف الشديد بين أهالى مدينة العاشر من رمضان ، عقب سماعهم دوى انفجاران بالقرب من نادى الرواد بالمدينة ، وذلك لليوم الثانى على التوالى ، الأمر الذى دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية .

تلقى الواء سامح الكيلانى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية بتلقية بلاغاً من أهالى مدينة العاشر من رمضان يفيد سماعهم دوى انفجاران خلف نادى الرواد بالمدينة .

وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لتمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من اى مواد او عبوات قابلة للإنفجار ، وبالفحص تبين أنفجار محدثان صوت بالقرب من نادى الرواد ، فيما تباشر تمشيط المنطقة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .