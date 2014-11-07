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مصرع عريس وإصابة زوجته إثر اختناقهما بعد تسرب الغاز بمنزل بالمنيا

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مصرع عريس وإصابة زوجته إثر اختناقهما بعد تسرب الغاز بمنزل بالمنيا مصرع عريس وإصابة زوجته إثر اختناقهما بعد تسرب الغاز بمنزل بالمنيا

جثة- أرشيفية

لقي سائق مصرعه واصيبت زوجته بحالة من الاختناق عقب تسرب غاز سخان المياة داخل الحمام أثناء إستحمامهما في ليلة الزفاف.

كان اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا يفيد ورود بلاغ بوفاة ” أحمد غ ع ” 26 سنة، سائق، وإصابة زوجته بحالة من الإعياء الشديد، و بإنتقال الأجهزة الأمنيه، تبين أن الزوجين عروسان، واثناء الاستحمام، سرب سخان الغاز كمية من الغاز، مما أدى إلى إختناق الزوج، ووفاته و إصابة زوجته بحالة من الإغماء و تم نقلها إلي المستشفي.

و تبين أن شقيق الزوج قد ذهب لزيارته في اليوم الثاني من الزواج، و عندما ترك الباب و لم يفتح له احد فقام بكسر الباب، و على الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنيه بالواقعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10346 لسنة 2014 إداري مركز المنيا، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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