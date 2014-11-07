تنظيم “داعش” يغلق المدارس شرق سوريا تمهيدًا لتغيير المناهج

قال سكان وجماعة مراقبة، اليوم الجمعة، إن تنظيم داعش أغلق جميع المدارس فى المناطق التى يسيطر عليها فى شرق سوريا فى انتظار مراجعة المناهج من منظور دينى، وذلك حسبما نقلت وكالة “رويترز للأنباء”.

ويشدد التنظيم المتطرف من فرض قوانينه على الحياة المدنية فى محافظة دير الزور التى سقطت بشكل شبه كامل تحت سيطرة قوات التنظيم هذا الصيف، ومازالت الحكومة تسيطر على قاعدة جوية وجيوب صغيرة أخرى.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن هذا الإعلان جاء يوم الأربعاء بعد أن عقد تنظيم داعش اجتماعا مع إدارات المدارس فى مسجد محلى على مشارف مدينة دير الزور. وقال المرصد فى بيان إن تنظيم داعش “أغلق معظم المدارس فى مدن وبلدات محافظة دير الزور التى يسيطر التنظيم على الغالبية الساحقة منها.”

وأضاف البيان، أن المدارس ستظل مغلقة “لحين إخضاع المدرسين لدورة شرعية ولحين الانتهاء من إعداد مناهج تعليمية جديدة بديلة عن المناهج الكفرية الحالية”.

وفى بداية العام الدراسى فى سبتبمر عدل التنظيم مناهج المدارس فى المناطق التى تسيطر عليها وحذفت مادتى الكيمياء والفيزياء مع تشجيع التعاليم الإسلامية. و

وأكد ناشطون محليون، أن أحدث تحرك من جانب داعش يهدف إلى تخصيص ساعات للتعليم الدينى على حساب المواد الأكاديمية.

وقال الناشط أبو حسين الديرى، “أعلنوا أنهم سيدرسون فقط مادة الدين والقليل من الحساب. ومنطقهم فى ذلك هو أن كل المعرفة تخص الخالق ولذلك يجب عدم تعليم حتى جدول الضرب”، واحتج بعض السكان المحليين على إغلاق المدارس وفقا للقطات وضعها ناشطون على شبكة الانترنت.

وأظهرت اللقطات، أكثر من 20 فتاة وفتى دون الثانية عشرة يقومون بمسيرة مع عدد صغير من المدرسات اللاتى يرتدين النقاب منذ بداية العام الدراسى. وكان الأطفال يرددون عبارة “نريد مدارسنا”.

وعبر الديرى، عن أسفه على أن الاحتجاجات أسكتت لأن معظم الناس كانوا “خائفين بدرجة منعتهم من التظاهر”. وقام التنظيم باعتقال وصلب وإعدام وذبح مئات الأشخاص فى الأشهر القليلة الماضية فى دير الزور بعد وصفهم بأنهم “كفار” وهى جريمة يوجهها تنظيم داعش لأى شخص لا يطيع تعاليمها أو يعترض عليها.