نزل من بطن أمه على القبور!

قال صاحبى: سمعت فكاهة تقول إن رجلاً بلغ المائة من العمر، ذهب للطبيب يسأله النصيحة حيث إنه ينتوى الزواج من فتاة فى العشرين!

رد عليه الطبيب مستنكراً: تموت يا رجل!

فقال الرجل: أتجوز غيرها يا دكتور!

ضحكت وقلت لصاحبى: أولا تعلم أن عمر الإنسان الطبيعى مائة عام؟!

سألنى كيف؟ قلت: العمر المفترض للثدييات عموماً هو خمسة أضعاف السنوات التى تتحول فيها الغضاريف إلى عظام فى أربع سنوات، فيكون عمره الافتراضى 5X4 أى عشرون عاماً، والكلب 5X3 أى خمسة عشر عاماً، الفيل 12X5 أى ستون عاماً، والإنسان 5X20 أى مائة عام!

قال صاحبى: هناك إحصائية تقول إن واحداً من كل مائة ألف أمريكى يبلغ المائة عام، وعلى هذا فنطرية الغضاريف هذه ليست صحيحة!

قلت: أمريكا بلد مقصوفة العمر.. صراع من أجل المادة، صراع مع الشعوب، حياة خطأ غذائياً، نفسياً، عملياً، ولكن انظر إلى خمس دول معمرة كالقوقاز، القوقاز الجديد، أكوادور، هيمالايا، كلورادو، تجد أن خمسين ألفا من كل مائة ألف يصلون إلى سن المائة، يعيشون حياة اجتماعية ثرية، أما عن الأسباب فهذا أمر شرحه يطول.

قال صاحبى: حدثنى عن أهم الفروق.

قلت: إنه الغذاء.. إنه داء ودواء، إن أعلى نسبة سرطان بروستاتا تجدها فى أمريكا، وأقل نسبة تجدها فى اليابان، والشىء الغريب أن اليابانيين الذين يذهبون للعيش فى أمريكا، ترتفع نسبة سرطان البروستاتا عندهم حتى تكاد تتساوى معهم!

إذن الطعام هو السبب، فمثلاً 80 % من البروتين اليابانى فى اليابان من أصل بحرى أو نباتى، فرق آخر هو الألوان، فكلما كان الطعام أكثر احمراراً، واخضراراً، واصفراراً (كالطماطم، الفلفل، الجزر) كان صحياً أفضل، هناك فروق أخرى كالبذور ذات الأجنة كالفول النابت، الحلبة الخضراء، والبليلة، أيضاً البروكلى، القرنبيط (الفلافينويدز) وغيرها كثير!

قال صاحبى: والزعل ألا يقصف العمر؟

قلت: اقرأ كتاب هيرمان شوارتز art of relaxation أو فن إراحة الأعصاب.

إن ملخص هذا الكتاب: إن كل ابتسامة تضيف إلى عمرك يوما، وكل ضحكة تطلقها من أعماق قلبك تبعد عنك شبح الموت أسبوعا، وكل دمعة تذرفها تمسح من عمرك يوما، وكل دمعة تحبسها.. تقصف من عمرك شهراً!

لذا قال الجبار عباس محمود العقاد يوماً:

كن رجلاً وابك، فالبكاء ليس ضعفاً ولكنه فرط الشعور.

قال صاحبى: وهل للحب دور فى إطالة الحياة؟

قلت: بالتأكيد.. الحب لله وهو الإيمان، والحب للناس وهو الخير، والحب للأقربين وهو الود، إذا توفرت لك هذه المحبة بأبعادها الثلاثة، فأنت تصل للمائة بسهولة، لذا قال أحد الفلاسفة:

أولئك الذين يحبون الناس من أعماق قلوبهم لا يتقدم بهم العمر أبداً! قد يموتون بسبب الشيخوخة، ولكنهم يموتون شباباً!!

فرق بين سنوات العمر (شهادة الميلاد) وسنوات الحياة (الأيام الحلوة التى عشناها)!

ذهب رجل شامى لإحدى المقابر فوجد الشواهد عليها: وُلد سنة كذا، مات سنة كذا، عاش من العمر كذا!

سأل الرجل الحارس فأخبره بالفرق! قال الشامى: حين يحين أجلى يا خى (يا رجل) اكتب على شاهدى: جابر جبرة جبور.

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