الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تقدم حول الملف النووى الإيرانى

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إن إيران لم تلق الضوء على مشروعاتها الخاصة بالأسلحة النووية قبل المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل .

وتحاول الوكالة الحصول على إجابات عن أبحاث وبرامج تنمية مثيرة للريبة، في الوقت الذي تحاول فيه القوى الست الكبرى في العالم وإيران إبرام اتفاق بحلول المهلة التي تنتهي في 24 نوفمبر الجارى.

وأكدت الوكالة ان مسؤوليها لايخططون لإجراء محادثات جديدة مع إيران قبل هذا الموعد بشأن إجراءات من شأنها السماح للوكالة بدخول المواقع النووية الإيرانية ومقابلة المسؤولين والإطلاع على الوثائق .