الأمن يبطل مفعول 3 عبوات ناسفة داخل سيارة في الشرقية

أبطلت الأجهزة الأمنية بالشرقية، الجمعة، مفعول 3 عبوات ناسفة بدائية الصنع عثر عليها داخل سيارة مجهولة بمنطقة بحر البقر بمركز الحسينية، دون وقوع إصابات أو تلفيات.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء سامح الكيلاني، تلقى إخطارًا من أهالي قرية بحر البقر مركز الحسينية، باشتباههم في سيارة دفع رباعي 2 كابينة، بالقرب من المنطقة الحدودية مع القنطرة غرب، لوجود آثار طلقات نارية على هيكلها الخارجي.

وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، وتم فرض طوق أمني حول السيارة المشتبه بها، وبفحصها عثر داخلها على 3 عبوات ناسفة بدائية الصنع، عبارة عن أجسام أسطوانية بداخلها مواد شديدة الانفجار، ومزودة بدوائر كهربائية وبطاريات ومفجرات ذاتية، وتم إبطال مفعولها، وتمشيط المنطقة المحيطة، ولم يعثر على أجسام غريبة أو عبوات أخرى، وتم تسليم السيارة للقوات المسلحة، وتولت النيابة العامة التحقيق.