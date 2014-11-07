بيللجريني ينفي وجود نية لدى السيتي لبيع توريه

(إفي): نفى مدرب مانشستر سيتي، التشيلي مانويل بيللجريني، التقارير التي تتحدث في انجلترا عن نية الفريق الانجليزي بيع الإيفواري يايا توريه.

وقال بيللجريني في مؤتمر صحفي "إذا كانت هناك الكثير من المعلومات التي تقول إننا ربما نبيع يايا، فلربما كل ذلك لأن الفرق الأخرى تريد السيتي أن يكون فريقا ضعيفا. يايا لاعب مهم".

وأكد المدير الفني أيضا إصابة الإسباني ديفيد سيلفا الذي يعاني من "مشكلة في الأربطة"، وأن مدرب المنتخب الاسباني فيسنتي ديل بوسكي لم يستدعيه لهذا السبب لمباراتي بيلاروسيا وألمانيا.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره البيلاروسي في ويلبا في 15 من الشهر الجاري بالتصفيات المؤهلة ليورو 2016 ويخوض بعدها بثلاثة أيام ودية أمام ألمانيا بطلة العالم الحالية.

وعلاوة على تأكيد اللاعب الإسباني بـ"السيتيسنز"، أضاف إلى قائمة المصابين البلجيكي فينسنت كومباني والصربي الكسندر كولاروف.

كما أعرب عن قلقه حيال الحالة البدنية لفرانك لامبارد، لاعب تشيلسي السابق، والذي أحرز هدفين في الدوري الإنجليزي بقميص السيتي.

وقال "إنه عائد من الإصابة، ولكن اتمنى أن يعود إلى نفس الحالة البدنية التي كان عليها في السابق".

وبسؤالته عن الضربة التي تعرض لها مانشستر سيتي الاربعاء الماضي عندما خسر على ملعبه أمام سيسكا موسكو في التشامبيونز ليج (1-2)، قال بيليجريني إن "التأهل ممكن حسابيا"، وأن فريقه لا زال لديه حظوظ "للتأهل" عندما سيلعب على النقاط الست المقبلة.