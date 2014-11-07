فيتامين "سي".. صيدلية طبيعية لمناعة قوية

يكثر سفرك في الإجازة الصيفية، وقد تخرجين إلى النادي والزيارات العائلية، ومع الاختلاط الكثير بالآخرين هناك فرصة متاحة لانتشار عدوى الأمراض الصيفية.

إن تناول الوجبات السريعة، والاعتماد على أكل المطاعم أثناء التنزه يتسبب في الإصابة أحياناً بالنزلات المعوية، خاصة لدى الأطفال، ولذلك تحتاجين دائماً لحماية طبيعية ترفع مناعتك، ومن أهمها فيتامين «سي».

فوائده

• يساعد على التئام الجروح، ويحمي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، كما أنه ينظم نسب الكوليسترول في الدم، ويحافظ علي جمال العين.

• يفيد في تكوين «الكولاجين» المسؤول عن مرونة ونعومة ومتانة جلدك خصوصاً في حملك.

• يحمي من الإصابة بالمياه البيضاء على العين، ويخفض مضاعفات مرض السكر، يقلل من معدلات الرصاص في الدم، ويمنع التأثيرات الضارة للنيكوتين على المواليد.

• يحمي من التهابات المفاصل؛ لأنه يخفض نسبة حمض «اليوريك» في الدم، ويزيد من التخلص منه عن طريق الكلى، كما تبين حديثاً أن الذين يعانون من نقص فيتامين «سي» تزيد قابليتهم للإصابة بمرض الربو بنسبة 12%.

• يساهم في ذكاء المواليد الجدد.

معلومات اعرفيها

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تخفض مستوي فيتامين «سي» في جسد الإنسان، مثل: المسكنات، أدوية «الكورتيزونات»، «الأسبرين»، المضادات الحيوية، وبعض الأدوية المدرة للبول.

للاحتفاظ بالقيمة الغذائية في الفواكه والخضروات، يفضل غلي ماء الطبخ قبل إضافة الخضراوات أو اللحوم، وذلك لأن فيتامين «سي» يفقد بالتسخين، القلي، التعقيم، البسترة، التخزين، التثليج، التجفيف، التجميد.

إذا قطعت الخضراوات قطعاً كبيرة ثم لأصغر بعد الطهو. فإن ذلك يحمي فيتامين «سي» داخلها.

مصادر فيتامين «سي»

موجود في المصادر الطبيعية، وإليك نسبته في بعض منها بالمليغرام لكل 100 مليغرام

- الجوافة 228.

- الكيوى الأصفر 150.

- قشر الليمون النيئ 129.

- الكيوى الأخضر 92.

- البروكلي 90.

- الفلفل الرومي 80.

- الباباز 62.

- الفراولة 60.

- البرتقال 50.

- الليمون 40.

- الجريب فروت 39.

- المانجو 28.

- اليوسفي 26.

- الطماطم 16.

- الأنانس 15.

- البطيخ 10.

- الموز 9.

- التفاح 6.

الاحتياج اليومي لفيتامين «سي»

- يحتاج البالغون يومياً: 60 ملغم.

- الأطفال منذ الولادة وحتى سن سنة: 30ملغم.

- الأطفال من سن 1 إلى 3 سنوات: 40 ملغم.

- الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات: 45 ملغم.

الحامل: من 75 إلى 90 ملغم.

- الأم المرضع: 100 ملغم.

- المدخنون: 200 ملغم.