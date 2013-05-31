أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حسام غالي يعود لأرض الملعب بعد غياب 6 أشهر

Google+ Print
حسام غالي يعود لأرض الملعب بعد غياب 6 أشهر حسام غالي يعود لأرض الملعب بعد غياب 6 أشهر

عاد حسام غالي نجم وسط الأهلي ومنتخب إلى أرض الملعب، وشارك مع الفريق الأحمر في الدقائق الأخيرة من مباراة المريخ السوداني.

الأهلي يخوض مباراة ودية مع المريخ ضمن الاحتفال برئيس النادي السوداني جمال الوالي.

واستغل الأهلي المباراة الودية، ودفع بغالي الذي غاب عن الفريق الأحمر لما يقرب من 6 أشهر (5.7 شهرا) منذ إصابته في كأس العالم للأندية.

اللاعب خضع لجراحة عالجت متاعبه مع قطع الرباط الصليبي للركبة، وبعد فترة تأهيل بات جاهزا للمشاركة.

ودخل غالي في الدقيقة 80 من المباراة الودية في مكان صانع الألعاب أحمد شكري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر

فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب