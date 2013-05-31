حسام غالي يعود لأرض الملعب بعد غياب 6 أشهر

عاد حسام غالي نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر إلى أرض الملعب، وشارك مع الفريق الأحمر في الدقائق الأخيرة من مباراة المريخ السوداني.

الأهلي يخوض مباراة ودية مع المريخ ضمن الاحتفال برئيس النادي السوداني جمال الوالي.

واستغل الأهلي المباراة الودية، ودفع بغالي الذي غاب عن الفريق الأحمر لما يقرب من 6 أشهر (5.7 شهرا) منذ إصابته في كأس العالم للأندية.

اللاعب خضع لجراحة عالجت متاعبه مع قطع الرباط الصليبي للركبة، وبعد فترة تأهيل بات جاهزا للمشاركة.

ودخل غالي في الدقيقة 80 من المباراة الودية في مكان صانع الألعاب أحمد شكري.