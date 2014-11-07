بالصور.. محافظ القاهرة يشهد افتتاح المهرجان الثقافي الثالث لجمهورية النمسا

شهد جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، ونائب سفير النمسا رينيه ايمراي، افتتاح المهرجان الثقافي الثالث لجمهورية النمسا، والذي أقامه المركز الثقافي النمساوي بحديقة الأزهر، تحت عنوان”تلاقي النمسا مع مصر”، وذلك في إطار دعم العلاقات بين البلدين.

وتضمن المهرجان، ورش عمل فنية و رسوم للأطفال لتعليمهم المهارات المختلفة في الفنون ، وعروض البانتوميم للفنان أحمد نبيل، إلي جانب العروض الفنية والموسيقية التي قدمتها فرق من النمسا .

وأكد المحافظ، أن حرص النمسا علي إقامة المهرجان للعام الثالث علي التوالي يعكس قوة العلاقات بين مصر والنمسا وتطلع القاهرة دوماً إلي توطيد العلاقات بينها وبين مختلف دول العالم وان إقامة هذه المهرجانات تساعد علي التقارب الثقافي والفكري ونقل الآداب والفنون ومعرفة العادات والتقاليد وتبادل الخبرات بين البلدان والشعوب.

وحضر الافتتاح، شريف العريان مدير عام منظمة اغاخان في مصر، والعميد وجدي محمد رئيس حي وسط، وعدد من قيادات المحافظة.